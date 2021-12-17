شباب الأهلي خارج «بلاي أوف» دوري الصالات.. والبطائح يتصدّر

المصدر:
  • محمد فاضل ■ الشارقة
التاريخ:

ودّع فريق شباب الأهلي منافسات دوري كرة قدم الصالات، بعدما فقد البطاقة الثامنة المؤهلة للعب بمرحلة خروج المغلوب «البلاي أوف» إثر خسارته، أول من أمس، أمام مليحة 6-10، ليحتل المركز قبل الأخير برصيد 15 نقطة.

في المقابل، نجح فريقا الحمرية ومليحة في حجز البطاقتين السابعة والثامنة المؤهلتين إلى المرحلة المقبلة بعد فوز الحمرية على النصر 4-3، كما فاز الظفرة على دبا الحصن بهدف نظيف، ليودّع الأخير المنافسات.

كما تغلب خورفكان على الشارقة 5-2، وتعادل كلباء والبطائح 3-3، ليضمن الأخير الصدارة (38 نقطة)، واحتل خورفكان المركز الثاني (34 نقطة)، بينما تأجل حسم المركز الثالث للجولة الأخيرة بين الظفرة والنصر، ولكل منهما 28 نقطة.

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