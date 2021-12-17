«عموري» متحفز لمواجهة عجمان

المصدر: سيد مصطفى ■ دبي

يستقبل شباب الأهلي عجمان، السادسة مساء اليوم، ضمن ذهاب ربع نهائي الكأس. ويسعى «الفرسان» لاستغلال غياب خمسة لاعبين عن عجمان، بينهم ثلاثة من لاعبي شباب الأهلي المعارين إلى «البرتقالي». وسيكون نجم شباب الأهلي عموري متحفزاً لخوض المواجهة، رغبة في تجهيزه بشكل أفضل بعد أن لعب بعض الوقت في لقاء النصر بالدوري، بعد غياب طويل عن الملاعب للإصابة. ويأمل شباب الأهلي الاستمرار بقوة في البطولة التي يحمل لقبها، لضمان لقب في الموسم الحالي.

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