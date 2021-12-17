ويلتون سواريز يعود إلى الشارقة لقضاء إجازة قصيرة

المصدر: منصور السندي ■ الشارقة

علمت «الإمارات اليوم» أن قطب نادي الشارقة سعود الرفيسة أقام احتفالية في عزبته في الذيد على شرف مهاجم الشارقة السابق البرازيلي ويلتون سواريز، الذي تواجد في الدولة بصحبة عائلته لقضاء إجازة قصيرة، بحضور عدد من أصدقائه اللاعبين، بينهم لاعبا الشارقة ماركوس مليوني وجوستافو أليكس بجانب وكيلة أعمال لاعب الشارقة السابق والاتحاد السعودي الحالي إيغور كورنادو.

يذكر أن سواريز الذي حقق مع الشارقة لقبي الدوري في 2019 وكأس السوبر كان عاد إلى بلده في مارس الماضي، بداعي المرض، علماً أنه قضى موسماً مع الوصل قبل أن يعود إلى الشارقة.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news