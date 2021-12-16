نهيان بن زايد: مونديال أبوظبي للسباحة يمثل خير ختام لموسم رياضي حافل في عام الخمسين

المصدر: محمد أبوإسماعيل ■أبوظبي

شهد سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أبوظبي الرياضي، أمس، الافتتاح الرسمي لبطولة العالم للسباحة ومهرجان أبوظبي العالمي للألعاب المائية في الاتحاد أرينا، بمشاركة 1100 رياضي يمثلون أكثر من 180 دولة، في واحدة من أكبر بطولات العالم للسباحة، ومن أكبر الفعاليات الرياضية العالمية التي تشهدها أبوظبي في ختام الموسم.

وأعلن سموه الافتتاح الرسمي للنسخة 15 من بطولة العالم للسباحة للمسافات القصيرة (25 متراً)، بحضور الدكتور مغير خميس الخييلي رئيس دائرة تنمية المجتمع، وعدد من الضيوف ورؤساء الاتحادات القارية والوطنية. وقال سموه في كلمة بهذه المناسبة، بعد الترحيب بالوفود،أن «مونديال أبوظبي للسباحة يحتفي برياضيي العالم ويمثل خير ختام لموسمنا الرياضي الحافل في عام الخمسين، الذي شهد تحقيق الكثير من المنجزات والمكتسبات المهمة لمسيرة أبوظبي الريادية في العالم، ودورها المميز في استقطاب نخبة الفعاليات وأفضل الرياضيين للتنافس، وتأكيد المكانة المرموقة والمرتبة المتقدمة التي تتميز بها أبوظبي كوجهة عالمية رياضية رائدة».

وشهد حفل الافتتاح فقرة استعراضية بسيطة، قبل البدء في تقديم الدول المشاركة في صالة الاتحاد أرينا، حيث المسبح الذي صمم خصيصاً للبطولة الكبيرة.

ومن جانب آخر، يشارك سباح المنتخب يوسف المطروشي في سباق 100 متر فراشة، اليوم، ويأمل تحقيق رقم التأهل الرسمي إلى سلسلة بطولات العالم، حيث يحتاج إلى 20 جزءاً من الثانية، كما سيمتلك فرصة أخرى الإثنين المقبل في سباق 100 متر حرة لمحاولة الوصول إلى الرقم المؤهل.

ويملك المطروشي زمن 53:35 ثانية في سباق 100 متر فراشة، في حين الرقم المؤهل لبطولة العالم للسباحة B هو 53:15 ثانية.

وشهد اليوم الأول من المنافسات مشاركة خمسة سباحين من نجوم المنتخب في التصفيات الصباحية، حيث حقق العديد منهم أرقامهم السابقة نفسها التي تحققت في البطولة العربية أكتوبر الماضي.

وقال مدرب المنتخب صالح القبيسي لـ«الإمارات اليوم»: «النتائج التي تحققت تبشر بالخير وجاءت عند مستوى التوقعات، حيث إن المشاركة في بطولة العالم هي جزء من خطة إعداد السباحين الصغار لبطولات قادمة، بينها أولمبياد الخليج بالكويت الشهر المقبل». وأضاف أن «الأرقام جيدة مقارنة بمعدل أعمار السباحين الصغار، وبينهم أصغر سباح في المنتخب، أحمد المرزوقي (15 سنة)».

السماحي: نتطلع لتأهل المطروشي اليوم

توقع رئيس اتحاد السباحة سلطان السماحي، مشاركة متميزة لسباح المنتخب يوسف المطروشي، اليوم، في سباق 100 متر فراشة. وقال في تصريح صحافي: «نتطلع لتأهل المطروشي، وأن يحقق الرقم التأهيلي الرسمي»، معتبراً أن المطروشي يملك إمكانات وتم تحضيره جيداً لهذه البطولة التي تجمع نخبة من السباحين العالميين. وقال: شهدنا أمس مشاركة سباحي المنتخب: سارة عكاشة، سالم غالب، أحمد المرزوقي، محمد راشد، ليلى الخطيب، ورغم عدم تأهلهم للنهائيات فإن تواجدهم في حدث عالمي بهذه القوة يكسر الحاجز النفسي ويكسبهم الخبرة، وهي تجربة مميزة لهم كسباحين صغار في السن.

• المطروشي يشارك اليوم في سباق 100 متر فراشة، ويحتاج إلى تحقيق زمن 53:15 ثانية للتأهل للسباق العالمي الرسمي.

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