سيوبان هاوي تفوز بأول 50 ألف دولار في مونديال السباحة بأبوظبي

المصدر: محمد أبوإسماعيل - أبوظبي

نجحت السباحة سيوبان هاوي من هونج كونج، في تحطيم أول رقم قياسي عالمي في منافسات بطولة العالم للسباحة في أبوظبي، بتفوقها في سباق 200 متر حرة بزمن 1:50:31 دقيقة، أن تصميم المسبح في الاتحاد أرينا، ساعدها على تحطيم هذا الرقم، من خلال الطريقة التي تتواجد فيها في منتصف الصالة وقرب الجماهير من السباحين بطريقة تمنحهم دافعاً كبيراً.

وقالت سباحة هونج كونج هاوي، خلال المؤتمر الصحافي عقب إنجازها وافتتاح رصيد بلادها من الميداليات الذهبية لتنال جائزة تبلغ 50 ألف دولار أمريكي بعد تحطيم الرقم القياسي: “كنت أتوقع التشجيع من زملائي عندما أدخل المسبح، لكن وجدت نفسي متحفزة للغاية عندما وجدت مدى قرب الجماهير وتصميم المسبح الذي يجعلك متحفزاً، بشكل عام الأجواء كانت رائعة للغاية”.

وكانت السباحة هاوي، هي أول من يحقق ميدالية أولمبية في رياضة السباحة بتاريخ بلادها هونج كونج بفوزها بميدالية فضية في الألعاب الأولمبية في طوكيو، وأكدت أنها تستمتع بهذا العام، مشيرة إلى أنها تفضل دائماً أخذ الأمور خطوة بخطوة والتركيز على كل سباق في وقته، مشيرة إلى أنها تريد أن تحصد المزيد من الإنجازات.

ورداً حول توقعها بتحطيم رقم قياسي عالمي أم لا؟، قالت: هذا أمر لا يجب على المرء الإعلان عنه مسبقًا، كنت أعلم أنني كنت قريبًا من الرقم القياسي العالمي وقد اقتربت مؤخرًا عدة مرات وظل الجميع من حولي يخبرونني أنه يمكنني القيام بذلك. لقد حاولت فقط عدم التفكير في ذلك لأن كل ما أردت فعله هو التركيز حقًا على خطة السباق الخاصة بي.

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