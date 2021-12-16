سيطرة ألمانية على ماراثون كأس العالم للسباحة في أبوظبي

المصدر: الإمارات اليوم

شهد ماراثون كأس العالم للسباحة بأبوظبي، منافسة عالية الندية، سيطر خلالها السباحون الألمان على نتائجها بتحقيقهم المركز الأول في منافسات الرجال والسيدات. وحقق السباح افلوريان ويلبروك المركز الأول للرجال، بعد أن اجتاز مسافة السباق البالغة 10 كم خلال زمن قدره 1:48:09.40، كتقدمًا بفارق زمني قدره 2.6 ثانية على صاحب المركز الثاني الإيطالي دومينيكو أسارينزا الذي حل ثانيًا، فيما جاء السباح المجري كريستوف راسوفيسكي ثالثًا بزمن قدره 1:48:23.6. فيما حصدت السباحة ليوني بيك، ذهبية السيدات بزمن 1:58:17.00، متقدمة على البرازيلية المخضرمة آنا مارسيلا، فيما أحزت الهولندية شارون فان روفندال البرونزية.

واستضاف ياس باي نخبة من نجوم العالم في السباحة في المياه المفتوحة الذين خاضوا منافسات السباق المشوق الذي ألهب حماس المتابعين في منصة المتابعة، وانطلق ماراثون كأس العالم للسباحة الساعة 8:00 صباح اليوم بمشاركة 76 سباحًا في فئة الرجال و55 سباحة في فئة السيدات.

وبالنسبة للترتيب العام، ضمن المجري كريستوف راسوفيسكي بطولة العالم برصيد 2250 نقطة، فيما حل الفرنسي مارك أنطوان أوليفييه ثانيًا على سلم الترتيب برصيد 2400 نقطة، والألماني نيكلاس فراك ثالثًا برصيد 1650 نقطة.

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