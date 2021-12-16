هل سيتعاقد العين مع مدافع جديد بعد إصابة التونسي مرياح بـ"الرباط الصليبي"

المصدر: معاذ كمبال - العين

قال مشرف فريق العين، عبدالله علي إن التقارير الطبية الأولية التي وصلت النادي، من الاتحاد التونسي لكرة القدم، تؤكد إصابة الدولي التونسي، ياسين مرياح بالرباط الصلبي، موضحاً أنه أجرى مساء أمس اتصالاً هاتفياً للاطمئنان على اللاعب.

وكان الاتحاد التونسي أعلن بصورة رسمية في بيان صحافي أن نتيجة الفحوصات الطبية التي خضع لها المدافع ياسين مرياح المحترف في صفوف العين عقب إصابته في مباراة مصر أظهرت إصابته على مستوى "الأربطة المتقاطعة"، وأضاف البيان: "شكرا ياسين مرياح، ننتظرك في نجاحات أخرى، نرجو لياسين الشفاء والعودة السريعة للميادين".

وقال عبدالله علي للموقع الرسمي لنادي العين تعليقاً على سؤال حول إن كانت هناك نية لقيد لاعب بديل في خط الدفاع: تحدثنا من قبل حول موقف النادي من سوق الانتقالات الشتوية، وأكدنا على أن الحديث عن التفاصيل سابق لأوانه، هناك تقرير فني من المدرب سيتم رفعه بكل تأكيد للجنة الفنية للاحتراف حول الوضع بعد إصابة المدافع ياسين مرياح، وعلى ضوء ذلك سترفع اللجنة توصيتها لمجلس إدارة شركة نادي العين لكرة القدم وسيتم إطلاع الجماهير بكافة التفاصيل في الوقت المناسب.

وحول موعد عودة اللاعب، قال: تلقينا توجيهاً مساء أمس من مجلس إدارة شركة نادي العين لكرة القدم، برئاسة الدكتور مطر الدرمكي، بتوفير كل أسباب الراحة والعلاج للاعب من خلال التنسيق المباشر بين الجهازين الطبيين للنادي والمنتخب ورصد التقارير اللازمة، والبدء في الإجراءات الخاصة بعلاج اللاعب، والذي من المقرر عودته إلى الدولة خلال الـ 72 ساعة القادمة.

وشكل ياسين مرياح صلابة دفاعية للمنتخب التونسي خلال المباريات التي خاضها مع المنتخب في البطولة العربية ساعدت في بلوغ "النسور الخضراء" للمباراة النهائية.

وعلى مستوى فريق العين ومنذ انضمامه لـ"الزعيم" بداية الموسم الحالي ظهر تأثير اللاعب واضحاً إيضاً في الصلابة الدفاعية التي اكتسبها "الزعيم" في ظل مشاركات اللاعب.

ومنحت مشاركات اللاعب تفوقاً دفاعياً للفريق الذي يتصدر حالياً ترتيب المنافسة برصيد 24 نقطة، كما أن "الزعيم" هو ثاني أقوى خط دفاع في المسابقة باستقبال شباكه لـ 8 أهداف فقط.

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