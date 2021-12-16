العين يخسر خدمات المدافع التونسي مرياح بسبب "كأس العرب"

المصدر: معاذ كمبال- العين

أعلن الاتحاد التونسي لكرة القدم بصورة رسمية اليوم أن المدافع ياسين مرياح المحترف في صفوف فريق العين تعرض لإصابة قوية في الأربطة المتقاطعة خلال مباراة تونس أمام مصر أمس في نصف نهائي كأس العرب لكرة القدم.

وجاء ذلك من خلال بيان صحافي للاتحاد التونسي عبر حسابه في "تويتر"، حيث أكد النتيجة الرسمية للفحوصات التي خضع لها اللاعب، متمنيا له الشفاء والعودة سريعا إلى الميادين. وشكل ياسين مرياح صلابة دفاعية للمنتخب التونسي خلال المباريات التي خاضها في البطولة العربية ساعدت في بلوغ "النسور الخضراء" المباراة النهائية.

وعلى مستوى فريق العين ظهر تأثير اللاعب واضحاً في الصلابة الدفاعية التي اكتسبها "الزعيم"، حيث أبان عن تفوق دفاعي للفريق الذي يتصدر حالياً ترتيب دوري أدنوك للمحترفين برصيد 24 نقطة، كما أن "الزعيم" هو ثاني أقوى خط دفاع في المسابقة باستقبال شباكه 8 أهداف فقط.

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