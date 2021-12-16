«أبوظبي للدراجات» يُطلق تحدي «فالكون ضمان سيريز»

المصدر: أبوظبي ■ الإمارات اليوم

نظّم نادي أبوظبي للدراجات الهوائية الجولة الثالثة من تحدي «فالكون ضمان سيريز» في جزيرة الحديريات، برعاية الشركة الوطنية للضمان الصحي (ضمان). وقال بيان صحافي: «استقطبت هذه الجولة نحو 300 مشارك، في أجواء اتسمت بالجدية والحماس، حيث تسابق المشاركون من جميع الأعمار وعلى مختلف مستويات لياقتهم البدنية».

يهدف هذا التحدي، إلى تحفيز المجتمع على ممارسة رياضة الدراجات الهوائية وجعلها أسلوب حياة، ويتكون من خمس جولات على مدار الموسم، ويتم احتساب النقاط بشكل تراكمي.

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