دوري الإمارات لونجين لقفز الحواجز ينطلق في العين اليوم

المصدر: العين ■ الإمارات اليوم

يستضيف نادي العين للفروسية والرماية والغولف، اليوم، على مدى ثلاثة أيام، منافسات الأسبوع الـ11 لدوري الإمارات لونجين لقفز الحواجز في نسخته العاشرة، بإشراف اتحاد الإمارات للفروسية والسباق، ومساندة مجلس أبوظبي الرياضي، وبرعاية لونجين، راعية دوري القفز، وبالتعاون مع نادي العين للفروسية.

وتقام اليوم ثلاث منافسات، الأولى للفرسان الأشبال؛ ولخيول القفز الصغيرة عمر (4 ـ 5) سنوات، ومنافستان للفرسان المبتدئين.

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