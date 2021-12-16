«دبي لأصحاب الهمم» يوزّع الحقائب الإدارية

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

عقد مجلس إدارة نادي «دبي لأصحاب الهمم»، أول من أمس، اجتماعه الأول، الذي شهد توزيع الحقائب الإدارية، حيث أسند منصب الإشراف على النشاط الرياضي إلى حسن المزروعي، فيما تم اختيار منى حماد مشرفاً على مكتب التخطيط الاستراتيجي والتميز المؤسسي، ورئيسة الفلاسي مشرفاً على قسم الفتيات ومساعداً لشؤون الاستراتيجية والرياضة.

ويضم التشكيل الجديد للمجلس كلاً من ثاني جمعة بالرقاد رئيساً، ومحمد عبدالكريم جلفار نائباً للرئيس، وعضوية: حسن المزروعي، ومنى خليفة حماد، ورئيسة الفلاسي.

ووصف المدير التنفيذي لنادي دبي لأصحاب الهمم، ماجد العصيمي، المرحلة المقبلة بالمهمة، خصوصاً أن النادي مقبل على استضافة العديد من الأحداث العالمية.

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