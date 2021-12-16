مدية بنت حشر تشارك في «تحدي الإمارات السبع للدرجات الهوائية»

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

أكمل فريق «تحدي الإمارات السبع للدراجات الهوائية» رحلة 550 كيلومتراً بمشاركة الشيخة مدية بنت حشر بن مانع آل مكتوم، ومشاركة 24 درّاجاً، حيث عبروا كلاً من الإمارات السبع على مدار أربعة أيام، في إطار السعي إلى رفع مستوى الوعي وتوفير الدعم لـ«مركز راشد لأصحاب الهمم».

وقال الرئيس التنفيذي والشريك في «ذا فيرست جروب» روب بيرنز، في بيان صحافي، إن «نجاح حدث تحدي الإمارات السبع للدراجات الهوائية الذي رعته ذا فيرست جروب يمثل بارقة أمل بأن يصبح تقليداً راسخاً في الأمد الطويل، ونحن فخورون جداً بمشاركة الشيخة مدية بنت حشر بن مانع آل مكتوم جنباً إلى جنب مع نخبة من راكبي الدراجات الهوائية المحترفين السابقين والعديد من رجال الأعمال وقادة المجتمع في دبي».

وجاء في البيان الصحافي: «يهدف تحدي الإمارات السبع للدراجات الهوائية إلى ابتكار تصور يثري حياة الشباب من خلال برامج الدعم التربوية».

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