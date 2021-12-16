منتخب الغولف يغادر إلى مصر للمشاركة في البطولة العربية

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

تغادر ظهر اليوم عن طريق مطار دبي الدولي بعثة المنتخب الوطني للغولف متوجهة إلى مصر للمشاركة في البطولة العربية 40، التي تحتضنها منافساتها ملعب دريم لاند، حتى 23 الجاري.

ويحمل أربعة لاعبين طموح الظهور بشكل جيد للغولف الإماراتي في البطولة، خالد الجسمي وأحمد سكيك وعبدالله القبيسي وعبيد الحلو، ويرأس البعثة الأمين العام للاتحاد مدير المنتخبات الوطنية خالد الشامسي.

وقال بيان صحافي: «تم اعتماد قائمة منتخب الرجال من ضمن 10 لاعبينن خضعوا منذ سبتمبر الماضي لاختبارات، ومع دخول مراحل الإعداد الأخيرة، واصل اللاعبون تدريباتهم اليومية المكثفة على مدار الأسبوع وبمعدل 4 ساعات يومياً إلى جانب مشاركتهم في البطولات المحلية التي نظمها اتحاد اللعبة والعديد من أندية الغولف في الدولة، إلى جانب مشاركة البعض من لاعبين في البطولات الآسيوية بفئة الهواة».

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