4 لاعبين أساسيين يغيبون عن كلباء أمام الجزيرة

المصدر: محمد فاضل ■ الشارقة

يخوض فريق كلباء ذهاب ربع نهائي كأس الرابطة اليوم أمام الجزيرة، وهو يعاني غياب أربعة لاعبين أساسيين، إذ يفتقد حارس المرمى جمال عبدالله، وفهد سبيل وأحمد جشك والمحترف المجري فارغا لأسباب مختلفة.

وتُقام المباراة على ملعب كلباء الساعة 18:00، وستكون صعبة على «النمور» بالنظر إلى قوة فريق الجزيرة. ويراهن كلباء على تعافي نجمه الغيني كامارا، فضلاً عن عودة التوغولي مالابا بعد التعافي من الإصابة.

ويتفوق الجزيرة في مواجهات كلباء، بينما تعادلا ذهاباً في الموسم الحالي لدوري أدنوك.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news