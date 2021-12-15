تغيير موعد ماراثون رأس الخيمة.. ينطلق 19 فبراير

المصدر: رأس الخيمة ■ الإمارات اليوم

أعلنت هيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة، أمس، عن تغيير موعد انطلاق سباق نصف ماراثون رأس الخيمة 2022، وقيمة جوائزه، إذ من المقرر انطلاقه في 19 فبراير المقبل، بدلاً من الموعد السابق الذي كان مقرراً له يوم 18 فبراير. وقال بيان صحافي: «سيتنافس المشاركون في السباق للفوز بالجوائز المالية التي تبلغ قيمتها مليوناً و219 ألف درهم». وأعلنت الجهة المنظمة للماراثون عن تأكيد مشاركة العدّاءة الإثيوبية أبابل يشانه، الفائزة بلقب سباق نصف ماراثون رأس الخيمة 2020، والعدّاء الأوغندي جاكوب كيبليمو.

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