بطولة محمد بن خالد الدولية لليد تنطلق سبتمبر 2022

المصدر: الشارقة ■ الإمارات اليوم

أوصت لجنة الألعاب الجماعية بمجلس الشارقة الرياضي، في اجتماعها برئاسة عبداللطيف الفردان، بإقامة النسخة الثامنة من بطولة الشيخ محمد بن خالد الدولية لكرة اليد، مطلع سبتمبر 2022، وخاطبت اتحاد كرة اليد لاعتمادها ضمن روزنامة مسابقات الموسم، كما بحثت اللجنة المقترحات والأفكار الخاصة باستراتيجية عملها، تمهيداً لعرضها على مجلس الإدارة، وناقشت ترتيبات البطولة الدولية لكرة السلة التي ستقام في نادي خورفكان الرياضي، بالتعاون مع أكاديمية «جام»، وقررت عمل زيارة ميدانية للنادي لمتابعة تحضيراتها.

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