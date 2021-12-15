5 مواجهات أمام الوحدة والعين تحدد مصير النصر في 3 بطولات

المصدر: محمد أبوإسماعيل ■ دبي

يستعد النصر لخوض خمس مواجهات مهمة هذا الموسم، تحدد مصيره في ثلاث بطولات، هي: الدوري وكأس رئيس الدولة وكأس رابطة المحترفين، والغريب في المواجهات الخمس، أنها جميعاً ستكون أمام الوحدة والعين، حيث يبدأ العميد أولى المواجهات المصيرية في ذهاب الدور ربع النهائي من بطولة كأس رابطة المحترفين يوم غدٍ أمام الوحدة، قبل أن يخوض مواجهة مصيرية أمام العين في دور الـ16 بكأس رئيس الدولة، وستقام يوم الثلاثاء المقبل، ثم يلعب أيضاً مع العين يوم 25 الجاري في بطولة الدوري، ثم يواجه الوحدة يوم 4 يناير في إياب الدور ربع النهائي من كأس رابطة المحترفين، لتحديد الصاعد إلى الدور نصف النهائي، وبعدها بـ5 أيام يلعب النصر مع الوحدة أيضاً في بطولة الدوري، فيما ستكون مواجهة الظفرة يوم 30 الجاري هي الهدنة الوحيدة للفريق، وسط هذه الجولات المصيرية المهمة والتي تحدد مصير النصر في البطولات الثلاث، كما ستكون مؤشراً على رغبة الفريق في الاستمرار بالمنافسة على لقب الدوري.

وواصل النصر تدريباته اليومية خلال فترة التوقف، وخاض مباراة ودية واحدة فقط أمام فريق ضمك السعودي، وتعادل فيها سلبياً في مباراة مغلقة أقيمت استاد النصر، واكتفى الجهاز الفني بهذا اللقاء لتجهيز الفريق للمباريات المهمة المقبلة، ولعب فيها الفريق بالتشكيل الأساسي خلال الشوط الأول، بينما دفع باللاعبين البدلاء في الشوط الثاني.

واعتمد المدرب الأرجنتيني دياز، على التدريبات الصباحية والمسائية للفريق، استعداداً لاستئناف الموسم، وغاب عن الفريق خلال الفترة الماضية اللاعب الجزائري مهدي عبيد، للإصابة التي لحقت به في مباراة شباب الأهلي في بطولة الدوري، كما غاب تيغالي لوجوده مع المنتخب الوطني.

من جانبه، أكد المحلل الفني خالد عبيد، صعوبة هذه المباريات بالنسبة للنصر، وأشار إلى أن هذه النوعية من اللقاءات تحتاج إلى تركيز كبير كون الفريق سيقابل الفرق نفسها في فترة قصيرة، وهذا تحدّ أمام اللاعبين والجهاز الفني للفريق. وقال عبيد لـ«الإمارات اليوم»: «لدي تحفظ فقط على المباريات الودية، حيث خاض الفريق مباراة ودية واحدة في 25 يوماً، لا أعرف ما السبب في ذلك. وبالتأكيد هناك وجهة نظر خاصة بالجهاز الفني، حيث كانت آخر مباراة للفريق يوم 21 نوفمبر، وبالتأكيد اللاعبون يحتاجون لكم كبير من المباريات الودية للمحافظة على وتيرة المباريات».

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