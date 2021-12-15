«أبيض» الشباب يواجه روسيا اليوم في «دولية إسرائيل»

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

يخوض منتخب الشباب لكرة القدم اليوم مباراته الثانية في البطولة الشتوية الدولية في إسرائيل، حيث يلتقي روسيا على استاد شفاييم الساعة الثانية ظهراً بتوقيت الإمارات. وكان المنتخب خسر لقاءه الأول بأربعة أهداف لهدف أمام إسرائيل، بينما فازت روسيا على ألمانيا 3-1.

وأكد مدرب المنتخب، الإسباني فرانك أورتيغا، في تصريح صحافي، أن المشاركة في «البطولة تجربة مهمة نسعى من خلالها إلى تحقيق العديد من الأهداف، أبرزها اللعب أمام منتخبات قوية من المدرسة الكروية الأوروبية، ولا ننظر للنتائج بقدر ما يهمنا الاستفادة الفنية والخبرات التي سيكتسبها اللاعبون من المباريات الودية القوية في مرحلة الإعداد قبل الاستحقاقات الرسمية».

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