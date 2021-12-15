رحيمي يلتحق بتدريبات العين ويعتذر لجماهير المغرب عن وداع كأس العرب

المصدر: معاذ كمبال ■ العين

التحق الدولي المغربي سفيان رحيمي بتدريبات العين فور وصوله من العاصمة القطرية الدوحة عقب خروج «أسود الأطلس» من كأس العرب في ربع النهائي على يد الجزائر بركلات الترجيح، ليعزز بذلك اللاعب صفوف «الزعيم» مساء بعد غد أمام الوصل في ذهاب ربع نهائي كأس رابطة المحترفين.

وشارك اللاعب في التدريبات مساء أول من أمس رغم وصوله المتأخر، فيما كان ثلاثي المنتخب الوطني بندر الاحبابي وكايو كانيدو وخالد عيسى وصلوا في وقت سابق عقب خروج «الأبيض»

وأعرب المغربي رحيمي عن حزنه الكبير لوداع كأس العرب مبكراً، واعتذر على حسابه في «تويتر» للجمهور المغربي، ووعد بالأفضل في الفترة المقبلة. وكان العين استغل التوقف الدولي بإقامة معسكر مغلق في دبي خاض خلاله مواجهتين، فاز في الأولى على الذيد 3-2، فيما تعادل في الثانية 1-1 أمام الاتحاد السعودي، بينما اختتم سلسلة مواجهاته بلقاء بيراميدز المصري في مدينة العين، وهو اللقاء الذي انتهى بفوزهم بهدف نظيف.

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