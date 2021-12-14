«الأبيض الشاب» يخسر من إسرائيل ويستعد لروسيا

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

خسر المنتخب الوطني للشباب في كرة القدم مباراته أمام نظيره الإسرائيلي بأربعة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت، أول من أمس، ضمن البطولة الشتوية الدولية الودية التي يُنظمها الاتحاد الإسرائيلي لكرة القدم في الفترة من 12 إلى 17 الجاري. سجل هدف المنتخب الوطني اللاعب علي المعمري في الدقيقة 22.

وشهدت المباراة الأولى فوز منتخب روسيا على منتخب ألمانيا بثلاثة أهداف لهدف.

وقال بيان صحافي: «تُقام مباريات الجولة الثانية بعد غد، حيثُ يلتقي الأبيض مع منتخب روسيا على استاد شفاييم، بينما يواجه منتخب إسرائيل ألمانيا».

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