إقامة آخر جولتين من دوري الصالات في توقيت واحد

المصدر: محمد فاضل ■ الشارقة

أعلنت اللجنة التنفيذية لكرة الصالات عن توقيتات جديدة للجولتين الأخيرتين لبطولة الدوري العام، بحيث ستقام ثلاث مباريات من الجولة 17 (ذات صلة بالتأهل لمرحلة البلاي أوف) في توقيت واحد، بينما تقام جميع مباريات الجولة 18 والأخيرة في التوقيت نفسه، لكونها ستكون مؤثرة في ترتيب الفرق النهائي.

وكشف تعميم للجنة التنفيذية أن المواجهات التي ستجمع مليحة مع شباب الأهلي، ودبا الحصن مع الظفرة، واتحاد كلباء مع البطائح، والنصر مع الحمرية، والشارقة مع خورفكان، ستقام غداً في السابعة مساء، كما أن مباريات الجولة الأخيرة ستقام في السابعة من مساء الاثنين المقبل، والتي ستجمع مليحة مع اتحاد كلباء، والحمرية مع دبا الحصن، والبطائح مع الشارقة، وشباب الأهلي مع خورفكان، والظفرة مع النصر.

يذكر أن البطائح يتصدر ترتيب البطولة برصيد 37 نقطة، يليه خورفكان برصيد 31 نقطة، ثم النصر 28، والظفرة 25، يليهم اتحاد كلباء والشارقة، ولكل منهما 23 نقطة، وتالياً مليحة 18، والحمرية 17، وشباب الأهلي 15، وأخيراً دبا الحصن بثماني نقاط.

وبموجب لوائح البطولة، يترشح أصحاب المراكز من الأول وحتى الثامن لمرحلة البلاي اوف، التي تقام بنظام خروج المغلوب.

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