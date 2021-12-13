قرارات لجنة الانضباط باتحاد الكرة الإماراتي.. "تخسير الموج وتغريم آرابيا"

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

عقدت لجنة الانضباط باتحاد كرة القدم، اليوم الاثنين، اجتماعها برئاسة المستشار سعيد الحوطي، وبمشاركة حمدان الزيودي نائب رئيس اللجنة، وحسن الشيباني، وعبدالله الحمادي، وسلمان الطويل، أعضاء اللجنة، وشادي مدحت مقرراً.

ونظرت اللجنة في تقريري حكم ومراقب وإحالة لجنة الطب الرياضي باتحاد الكرة بخصوص المباراة التي جمعت فريق الموج مع فريق يونايتد في الجولة الماضية لمسابقة دوري الدرجة الثانية، وقررت اللجنة خسارة فريق الموج لمباراته أمام يونايتد بنتيجة (صفر–3)، لعدم استكماله الحد الأدنى لفحوصات اللاعبين اللازمة لإقامة المباراة، كما قررت اللجنة خسارة فريق أتلتيكو آرابيا لمباراته أمام فريق ليوا بالنتيجة ذاتها، وتغريمه مبلغ وقدره 10 آلاف درهم لعدم وصول الفريق أرض الملعب أو اكتمال الحد الأدنى للاعبين لمدة تزيد عن 15 دقيقة وعدم توفير رجال الأمن لإقامة المباراة.

واطلعت اللجنة على الإحالة المُقدمة من لجنة المسابقات باتحاد الكرة بخصوص إعتذار فريق جلف أف سي عن خوض مباراته أمام فريق البطائح التي كان مقرراً إقامتها يوم الخميس الماضر الموافق 9 ديسمبر في مسابقة دوري الشباب تحت 21 عاماً، وذلك لعدم اكتمال عدد اللاعبين بالفريق ، وقررت اللجنة خسارة فريق جلف أف سي للمباراة بنتيجة ( 0 – 3 )، وتغريمه مبلغ وقدره عشرة ألاف درهم لتكرار عدم اكتمال الحد الأدني للاعبين لإقامة المباراة.

كما اطلعت اللجنة على تقرير حكم المباراة التي جمعت نادي دبا أمام نادي دبا الحصن في المسابقة ذاتها، وقررت اللجنة إيقاف لاعب دبا الحصن منصور مال الله حسن أربع مباريات وتغريمه مبلغ وقدره أربعة ألاف درهم للاعتداء على لاعب الفريق المنافس بدون كرة.

ونظرت اللجنة في التقريرين المقدمين من حكم ومراقب مباراة نادي عجمان أمام نادي الوحدة في مسابقة دوري الشباب تحت 19 عاماً، وقررت اللجنة خسارة نادي عجمان للمباراة بنتيجة (0 – 3) وتغريمه مبلغ وقدره عشرة ألاف درهم لعدم توفير رجال الأمن لإقامة المباراة، كما قررت اللجنة فرض عقوبة مالية على نادي النصر قدرها ألف وخمسمائة درهم لحصول لاعبيه على ست بطاقات صفراء في مباراة واحدة.

ووجهت اللجنة عقوبة لفت النظر لنادي الجزيرة لمخالفته بروتوكول عمليات المباريات، وذلك لعدم إدخاله فحوصات أحد إدارييه على النظام الإلكتروني لاتحاد الكرة في الوقت المحدد لذلك.



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