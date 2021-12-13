«بطولة دبي الدولية للكروس فت» تنطلق الخميس

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

تنطلق يوم الخميس المقبل منافسات النسخة التاسعة من «بطولة دبي الدولية للكروس فت»، التي تقام بدعم مجلس دبي الرياضي في قاعة سكي دبي الثلجية بمول الإمارات، ويشارك فيها 40 رياضياً ورياضية من الأبطال، وأفضل لاعبي الكروس فت في العالم، وتستمر منافسات البطولة على مدار ثلاثة أيام، وتقام النهائيات في استاد سوق دبي الحرة للتنس بمنطقة القرهود.

وقال بيان صحافي: «يتنافس المشاركون في البطولة على جوائز يبلغ مجموعها مليوناً و300 ألف درهم، وتتضمن المنافسة في سبعة تدريبات صعبة، من بينها تدريبات عدة تنقسم إلى أكثر من جزء».

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