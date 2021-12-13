رباعي الإمارات جاهز لمونديال السباحة في أبوظبي

المصدر: أبوظبي ■ الإمارات اليوم

أعلن اتحاد السباحة عن انضمام أربعة سباحين إلى المنتخب الوطني المشارك في بطولة العالم للسباحة التي ستقام خلال الفترة من 16 إلى21 الجاري في الاتحاد أرينا بجزيرة ياس، وتضم القائمة الجديدة: سالم غالب، سارة عكاشة، أحمد المرزوقي، محمد الحمادي، ليصل عدد السباحين الذين يمثلون الإمارات إلى ستة، بعد الإعلان في وقت سابق عن مشاركة كل من ليلى الخطيب ويوسف المطروشي.

وقال رئيس الاتحاد سلطان السماحي: «تمثل المشاركة في البطولة العالمية إنجازاً جديداً».

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