الصراع يحتدم بين 5 منتخبات في بطولة دبي الدولية السادسة للمظلات

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

احتدم الصراع بين خمسة منتخبات، عقب نهاية الجولة الرابعة من منافسات مسابقة دقة الهدف ببطولة دبي الدولية السادسة للمظلات، وانفرد المنتخب الإيطالي بالصدارة برصيد 6 سم، يلاحقه منتخب التشيك برصيد 11 سم، ثم المنتخب الوطني 2، ومنتخب روسيا، وألمانيا 1، وكل منهم يحمل في جعبته 19 سم، ويبتعد عنهم قليلاً كل من إيطاليا 1، وأميركا 1، وألمانيا 2، برصيد 21 سم.

وقال بيان صحافي: «على صعيد الفردي في دقة الهدف، تساوى على المركز الأول خمسة متسابقين، هم الإيطالي فيتوريو جورنيللي، والإسباني كريستيان جونزاليز، والإيطالي جوستيب تريذولدي، والتشيكي تابور هنيك، والألماني ستيفان ويسنر، برصيد 01 سم، وجاء نجم المنتخب علي المطوع في المركز التاسع برصيد 03، وحقق محمد البلوشي 05 سم، وأحمد المري 06 سم».

وفي مسابقة السيدات، انفرد المنتخب الروسي بالصدارة وحقق 12 سم، تلاه ميكس 1 وحقق 31 سم، ثم ميكس 4 ثالثاً وحقق 101 سم، ثم ميكس 3 وحقق 110 سم، ثم ميكس 2 وحقق 116 سم، ثم سيدات إندونيسيا وحققن 217 سم.

كما انفردت الروسية اولجا ماستافانوفا بالمركز الأول، وحققت 01 سم، تبعتها في المركز الثاني الفرنسية دينورا فراند محققة 02 سم، ثم ثلاث متسابقات من بولندا وروسيا وبريطانية، بعد تساويهن بـ04 سم.

من جانبه، أعرب رئيس وفد الإمارات المشارك بالبطولة خالد الزعابي، عن سعادته البالغة بوجود ثلاثة فرق في صلب البطولة، منها الفريق الأساسي الذي يتميز بالخبرة، والفريق الثاني الذي يجمع بين الخبرة والشباب، وفريق ثالث من الشباب الواعد، ليكون شرياناً للمنتخب الأول في المستقبل القريب.

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