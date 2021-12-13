كأس نستون تشرشل للبولو ينطلق اليوم في نادي الحبتور

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

تنطلق عصر اليوم بنادي ومنتجع الحبتور للبولو والفروسية، منافسات بطولة كأس ونستون تشرشل للبولو 2021، التي تشارك فيها أربعة فرق، هي الإمارات والحبتور وبن دري و«هيسكث مهرة»، تحمل جميعها هانديكاب 10 جول، وتستمر إلى الجمعة المقبل.

وفي المباراة الأولى، سيلتقي «الحبتور» مع «بن دري»، أما المباراة الثانية فتجمع بين فريقي «هيسكث مهرة» والإمارات.

وأعرب رئيس اتحاد البولو محمد الحبتور عن سعادته ببداية منافسات المستوى العالي للبطولات، التي تستمر حتى نهاية أبريل المقبل، مؤكداً أن المرحلة المقبلة ستشهد نمواً مطرداً في البطولات، كماً وكيفاً، والتنسيق مع كل الأندية والفرق المحلية والعربية.

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