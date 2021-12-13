150 مدرباً و480 لاعباً في معسكر كرة الطائرة بالشارقة

المصدر:
  • الشارقة ■ الإمارات اليوم
التاريخ:

أعلن مجلس الشارقة الرياضي عن تنظيم معسكر تدريبي شامل في كرة الطائرة، بالتعاون مع القنصلية الأميركية بدبي، خلال الفترة من 17 إلى 21 ديسمبر الجاري، ويشارك في المعسكر 150 مدرباً ومدربة و480 لاعباً ولاعبة من أندية الدولة، ويتولى الجانبين النظري والعملي في المعسكر خمسة من أبرز خبراء ومدربي اللعبة في الولايات المتحدة.

جاء ذلك في مؤتمر صحافي عقد أمس، بحضور القنصل العام الأميركي في دبي ميجان جريجونيس، ورئيس مجلس الشارقة الرياضي عيسى هلال.

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