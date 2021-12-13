اتحاد الكرة يحسم مصير مارفيك اليوم

المصدر: منصور السندي ■ دبي

يعقد اتحاد كرة القدم برئاسة الشيخ راشد بن حميد النعيمي، عند الخامسة من مساء اليوم اجتماعاً عبر تقنية الاتصال المرئي عن بُعد، لمناقشة التقرير الفني والإداري الخاص بالمنتخب الوطني الأول خلال مشاركته الأخيرة في كأس العرب 2021، وينتظر أن يحسم اتحاد الكرة مصير مدرب المنتخب، الهولندي بيرت فان مارفيك، الذي باتت أوساط رياضية تطالب برحيله وإسناد المهمة للمدرب الوطني عبدالعزيز العنبري، ليقود المنتخب خلال مبارياته المتبقية في الدور الحاسم للتصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2022.

وأكّد مصدر مسؤول لـ«الإمارات اليوم» أن اتحاد الكرة سيناقش خلال اجتماعه التوصيات المقدمة من لجنة المنتخبات الوطنية بشأن المنتخب والجهاز الفني بقيادة المدرب مارفيك، وسيتخذ القرار المناسب بشأنها.

وودّع المنتخب كأس العرب من الدور ربع النهائي، بعدما خسر أمام نظيره المنتخب القطري بخمسة أهداف نظيفة.

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