الخديم يعتذر عن عدم مواصلة تدريب مسافي

المصدر: محمد فاضل ■ رأس الخيمة

كشف مدرب مسافي، محمد عبيد الخديم، عن أنه قدّم اعتذاره لمجلس إدارة النادي كمدرب للفريق الأول الذي يشارك في منافسات دوري الدرجة الأولى لكرة القدم. وفي السياق نفسه، قبلت ادارة مسافي الاعتذار، واستعانت بمدرب المراحل السنية مجدي الشيشيني لاستكمال المهمة خلفاً للمدرب الخديم بصورة مؤقتة، لحين التعاقد مع مدرب جديد.

وذكر مصدر مطلع أن إدارة النادي تفاوض المدرب عارف شلنك لتسليمه المهمة التدريبية.

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