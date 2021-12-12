أبوظبي الرياضية: استقالة السهلاوي من رئاسة لجنة المنتخبات

المصدر: منصور السندي-دبي

ذكرت قناة أبو ظبي الرياضية على حسابها الرسمي في "توتير" أن رئيس لجنة المنتخبات الوطنية باتحاد الكرة يوسف حسين السهلاوي تقدم باستقالته من رئاسة اللجنة ويطالب بإقالة المدرب مارفيك واتحاد الكرة يتمسك به.

يذكر أن يوسف حسين السهلاوي الذي يشغل أيضا منصب النائب الثاني لرئيس اتحاد الكرة كان قد تولى منصب رئيس لجنة المنتخبات الوطنية في مارس 2020 في أعقاب تشكيل مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة الشيخ راشد بن حميد النعيمي.

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