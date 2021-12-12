رباعي الإمارات يعلن المشاركة في بطولة العالم للسباحة

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلن اتحاد الإمارات للسباحة عن انضمام مجموعة جديدة من السباحين الذين يمثلون منتخب الإمارات في بطولة العالم للسباحة التي ستقام خلال الفترة 16-21 ديسمبر 2021 في الاتحاد أرينا بجزيرة ياس.

وتضم القائمة الجديدة كل من: سالم غالب، سارة عكاشة، أحمد المرزوقي، محمد الحمادي، ليصل عدد السباحين الذين يمثلون الإمارات 6 رياضيين، بعد الإعلان في وقت سابق عن مشاركة كل من ليلى الخطيب ويوسف المطروشي.

وكان السباح الشاب سالم غالب البالغ من العمر 16 عاماً قد فاز بالميدالية الذهبية في سباق 100 متر فراشة في البطولة العربية للسباحة التي أقيمت بالمركز الرياضي بمدينة محمد بن زايد مؤخرا، وذلك بتحقيقه توقيت قدره 57.78 ثانية، ويأمل خلال الفترة القادمة أن يتأهل إلى أولمبياد باريس 2024، وأن يحقق أداءً مميزاً في بطولة العالم للسباحة بعد نجاحه بتحقيق 3 ميداليات ذهبية في بطولة الخليج للألعاب المائية.

وتطمح سارة عكاشة البالغة من العمر 16 عاماً الفائزة بالميدالية الذهبية في سباق 200 متر سباحة حرة في البطولة العربية للسباحة إلى تسجيل مشاركة بارزة في بطولة العالم للسباحة وزيادة حصيلة ميدالياتها وإنجازاتها.

كما يمثل منتخب الإمارات الشاب أحمد المرزوقي (15 عاماً) والذي يعتبر من النجوم البارزين والواعدين في عالم السباحة، ومن المقرر أن يشارك المرزوقي في سباقي 100 متر و200 متر سباحة حرة، إضافة إلى سباقي 100 متر و200 متر ظهر في نسخة أبوظبي وتعزيز سجله الواعد في البطولات القادمة، فيما يتطلع محمد الحمادي، السباح الموهوب البالغ من العمر 16 عاماً، والمتخصص في سباحة الصدر، لكسر أرقامه الشخصية التي حققها خلال مشاركته في سباقات 200 متر و100 متر و50 متر بالبطولة العربية للسباحة.

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