«شرطة دبي 3» بطلاً لمونديال زوارق «إكس كات» للمرة الأولى

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

تُوّج زورق «شرطة دبي 3»، بقيادة الثنائي العالمي عارف سيف الزفين ونادر بن هندي، بلقب بطولة العالم للزوارق السريعة (إكس كات) للمرة الأولى في تاريخ الحدث العالمي، وذلك بعد تصدّره الترتيب العام بنهاية فعاليات جائزة دبي الكبرى 2021 الجولة الثانية والختامية، أمس، التي نظمها نادي دبي الدولي للرياضات البحرية بمشاركة 12 زورقاً على متنها 24 متسابقاً من مختلف قارات العالم.

وقام الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان، رئيس اتحاد الإمارات للرياضات البحرية رئيس نادي أبوظبي للرياضات البحرية، بتكريم أصحاب المراكز الثلاثة الأولى في السباق الرئيس الثاني: «زورق أبوظبي 5» بطل السباق، وزورق «شرطة دبي 3» (الثاني) وزورق «أبوظبي 4» (الثالث).

وحضر السباق الشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي، رئيس اتحاد الإمارات لبناء الأجسام واللياقة البدنية، واللواء المهندس المستشار محمد سيف الزفين، مساعد القائد العام لشرطة دبي لشؤون العمليات بشرطة دبي، والدكتور رفائيلا كيولي رئيس الاتحاد الدولي (يو آي ام)، وأحمد إبراهيم المدير التنفيذي لنادي الفجيرة للرياضات البحرية، وسالم الرميثي رئيس بعثة فريق أبوظبي، وأحمد الحوسني المدير التنفيذي لنادي الشارقة للرياضات البحرية.

وفاز زورق «شرطة دبي 3» باللقب العالمي، بعدما حقق المهم في السباق الثاني، أمس، بحلوله ثانياً خلف زورق «فريق أبوظبي 5» بقيادة الثنائي راشد الطاير وماجد المنصوري الذي حقق المركز الأول بجدارة.

وعلى ضوء نتائج السباق أضاف زورق «شرطة دبي 3» إلى رصيده 30 نقطة جديدة عزز بها موقفه في صدارة الترتيب العام برصيد 156 نقطة، فيما رفع بطل السباق الثاني لجائزة دبي زورق «أبوظبي 5» رصيده إلى 143 نقطة في المركز الثاني للترتيب العام بعدما أضاف 35 نقطة جديدة.

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