الرفاعي بطلاً للناشئين في سباق خورفكان للدراجات

المصدر: محمد أبوإسماعيل ■ دبي

شهد سباق خورفكان للدراجات الذي أقيم صباح أمس، سيطرة فريق خورفكان على المراكز الثلاثة الأولى في سباق الناشئين، من خلال إبراهيم الرفاعي وخالد مصطفى وعبدالرحمن صلاح، كما فاز دراج خورفكان سبت بشير بالمركز الأول في سباق الأشبال، بينما جاء دراج دبا الحصن محمد نبهان في المركز الثاني وعبيد آل علي من كلباء في المركز الثالث.

وعقب السباقين، قام نائب رئيس اتحاد الدراجات خليفة بن عمير بتتويج الفائزين.

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