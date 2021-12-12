إيطاليا تنفرد بصدارة بطولة دبي الدولية للمظلات

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

احتدم الصراع بين خمسة منتخبات في نهاية الجولة الرابعة من منافسات مسابقة دقة الهدف ببطولة دبي الدولية السادسة للمظلات، بعدما انفرد المنتخب الإيطالي بالصدارة برصيد 6 سنتيمترات، يليه منتخب التشيك في المركز الثاني برصيد 11 سنتيمتراً، ومن خلفهم ثلاثة منتخبات تحاول اللحاق بهم، بينها المنتخب الوطني (2) وروسيا وألمانيا وجميعهم برصيد 19 سنتيمتراً. وتقام منافسات البطولة في نادي سكاي دايف دبي حتى 17 الجاري.

وعلى صعيد منافسات الفردي في دقة الهدف رجال، تساوى في الصدارة خمسة متسابقين هم: الإيطالي فيتوريو جورنيللي والإسباني كريستيان جونزاليز والإيطالي جوستيب تريذولدي والتشيكي تابور هنيك والألماني ستيفان ويسنر، برصيد 1 سم لكل منهم. وجاء نجم المنتخب علي المطوع في المركز التاسع برصيد 3 سم، وحقق محمد البلوشي 5 سم وأحمد المري 6 سم.

وفي مسابقة السيدات انفرد المنتخب الروسي بالصدارة وحقق 12 سم وتلاه ميكس (1) محققاً 31 سم. كما انفردت الروسية أولجا ماستافانوفا بالمركز الأول وحققت 1 سم، وتبعتها في المركز الثاني الفرنسية دينورا فراند محققة 2 سم. ومن المقرر أن تقام اليوم الجولتان الخامسة والسادسة في دقة الهدف، كما تستكمل بقية الجولات في مسابقة التزحلق على الماء ومسابقة التماسك الرباعي والثماني.

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