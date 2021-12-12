23 حكماً دولياً يشاركون في دورة «محاضري الحكام»

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

انطلقت صباح أمس في مقر اتحاد الكرة بدبي، محاور الدورة التدريبية لمحاضري الحكام التي يُنظمها اتحاد الكرة بالتعاون مع الاتحاد الدولي «فيفا»، حتى 14 الجاري، بمشاركة 23 حكماً دولياً ودرجة أولى سابقاً. وشهد افتتاح الدورة التدريبية حمد المزروعي وعبدالله كرم عضوا لجنة الحكام، وبحضور لي بروبرت مدير إدارة الحكام، وريتشارد ميلين المدير الفني، وأحمد يعقوب المسؤول الفني للمحاضرين والمُقيّمين. وتشتمل محاور الدورة على محاضرات نظرية وتطبيقات عملية على ملاعب اتحاد الكرة بالاستعانة بلاعبين هواة.

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