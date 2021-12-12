مايلاندر: صراع هاميلتون وفيرشتابين في «أبوظبي» إثارة «هوليوودية»

المصدر: جوني جبور ■ أبوظبي

أكد سائق سيارة الأمان في السباقات الرسمية لبطولة العالم لـ«الفورمولا1» بيرند مايلاندر (50 عاماً)، أن الحماس الذي تحتضنه حلبة مرسى ياس خاتمة بطولات الموسم الحالي، والمنافسة القوية التي تجمع البريطاني لويس هاميلتون والهولندي ماكس فيرشتابين اللذين وصلا إلى جولة «أبوظبي» متشاركين الصدارة والساعين لحسم لقب بطل العالم، يمثل «مشهداً لا يمكن لمخرج هوليوودي تخيله»، وذلك بحسب وصفه.

وقال بيرند في تصريحات صحافية: «أتطلع بشوق لسباق الأحد، وما تقدمه حلبة مرسى ياس من جرعة إضافية من الإثارة، على أثر التعديلات التي أدخلت على مسار الحلبة، في مسار جديد يتيح مزيداً من فرص التجاوز والتسابق عن قرب».

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