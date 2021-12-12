حمدة القبيسي تنطلق خامساً في سباق «الفورمولا4»

المصدر: جوني جبور ■ أبوظبي

نجحت السائقة الإماراتية حمدة القبيسي، في ختام التجارب التأهيلية يوم أمس، في حجز مركز الانطلاق الخامس لسباق «الفورمولا4» الذي يُقام اليوم على حلبة «مرسى ياس» في أبوظبي، على هامش السباقات المصاحبة لـ«جائزة الاتحاد للطيران الكبرى» خاتمة بطولة العالم لسباقات «الفورمولا1» للموسم الحالي. واحتاجت القبيسي سائقة فريق «أبوظبي للسباقات-بريما» إلى الطواف حول الحلبة لتسع مرات، قبل أن تسجل زمنها الأسرع البالغ دقيقة و56 ثانية و589 جزءاً من الثانية، متأخرة بفارق 1.01 ثانية عن زميلها في الفريق ومتصدر التجارب التأهيلية الإيطالي أندريه أنتونيلي، الذي ضمن بتسجيله للزمن الأسرع في التجارب التأهيلية الانطلاق من الخانة الأولى للسباق. وتطمح حمدة في السباق الرئيس، إلى تكرار إنجاز شقيقتها آمنة، وأن تصبح ثاني فتاة إماراتية تنجح في الفوز بسباق «فورمولا4».

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news