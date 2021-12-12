فوز العربي ودبا الحصن والحمرية في دوري «الأولى»

المصدر: محمد فاضل ■ أم القيوين

استعاد فريق العربي صدارة دوري الدرجة الأولى، بعد فوزه على ضيفه البطائح بهدف نظيف سجله اللاعب البرازيلي، واليسون سيلفا، في الشوط الثاني من المباراة التي أقيمت، أمس، ضمن منافسات الجولة العاشرة، ليصبح رصيده 25 نقطة، بينما تجمد رصيد البطائح عند 20 نقطة في المركز الخامس.

ويعد فوز العربي هو الأول على البطائح في تاريخ مواجهاتهما.

وفي مباراة ثانية تمكّن فريق الحمرية من العودة من ملعب الجزيرة الحمراء بفوز ثمين عندما تغلب على أصحاب الأرض 2-1، حيث سجل للحمرية البرازيلي جيلمار دي سيلفا، ومواطنه فينيسيوس سيلفا، بينما سجل للجزيرة الحمراء البرازيلي هوغو الكسندر، وأصبح رصيد الحمرية 22 نقطة في المركز الثالث، والجزيرة الحمراء برصيد سبع نقاط في المركز 12.

وفي المباراة الثالثة، التي أقيمت في الجولة نفسها، فاز دبا الحصن على الرمس بخماسية نظيفة سجلها محمد المربوعي وأحمد المطوع (هدفان)، والبرازيلي ماتيوس ايفلينو ومواطنه واندرسون موراو، ليصبح رصيد دبا الحصن 20 مقابل تسع نقاط للرمس.

وتعادل فريق سيتي مع التعاون بهدفين لكل منهما، وأقيمت المباراة على ملعب التعاون الذي سجل له البرازيلي ماركوس وحمدان محمد، بينما سجل للستي عبدالله يوسف وجمال بارتلي، ليصبح رصيد التعاون ست نقاط مقابل نقطتين لفريق ستي.

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