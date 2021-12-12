النعيمي: 56% نسبة جمهور مرسى ياس القادم من خارج الدولة

المصدر: جوني جبور ■ أبوظبي

كشف الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي لإدارة رياضة السيارات، سيف النعيمي، عن أن الحضور الجماهيري كامل العدد في مدرجات سباق «جائزة الاتحاد للطيران الكبرى»، وأن 56% من نسبة الجمهور قدمت من خارج الدولة.

وقال النعيمي لـ«الإمارات اليوم»، إن «الثقة التي يوليها المجتمع الدولي بالتدابير الاحترازية العالية المستوى، ونجاح حكومة الإمارات وريادتها في التعامل مع جائحة كورونا، مثلا عاملين مهمين في كثافة توافد الجماهير من خارج الدولة، وحضور الجولة الختامية التي تشهد قمة في الإثارة والندية لحسم لقب بطل العالم».

وأوضح: «نفخر بأن نقدم للعالم وجبة دسمة من الإثارة والحماس خصوصاً لعشاق السرعة، والمقرونة بالطبع بأعلى معايير السلامة والتطبيق الصارم للإجراءات الاحترازية».

واختتم: «نتطلع لنهاية موسم استثنائي في سباق يوم الغد، الذي سيبقى عالقاً في أذهان الكثيرين لسنوات طويلة مقبلة، وأتمنّى التوفيق لجميع السائقين في السباق».

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