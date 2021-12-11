حسم مصير مارفيك مع منتخب الإمارات يوم الأثنين

المصدر: منصور السندي- دبي

كشف مصدر مسؤول لـ "الإمارات اليوم" أن مصير مدرب منتخب الإمارات لكرة القدم، الهولندي بيرت فان مارفيك، لم يحسم خلال اجتماع لجنة المنتخبات الوطنية الذي عقد اليوم السبت، بل أن الاجتماع سيصدر مجرد توصيات سيتم رفعها إلى مجلس إدارة اتحاد الكرة لدراستها واتخاذ القرار المناسب بشأنها خلال اجتماعه المرتقب يوم بعد غد الإثنين الذي سيعقد عبر الإتصال المرئ عن بعد عند الساعة الخامسة مساء برئاسة الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس الاتحاد.

ومن المقرر أن يناقش مجلس إدارة اتحاد الكرة التقرير الفني والإداري لمشاركة المنتخب الأخيرة في كأس العرب 2021.

وتداولت أوساط رياضية أسم المدرب الوطني عبد العزيز العنبري لتولي تدريب المنتخب خلال مبارياته المتبقية في تصفيات كأس العالم 2022 خلفا للمدرب مارفيك الذي تطالب أوساط رياضية بإقالته على خلفية إخفاق المنتخب في كأس العرب.

وتولى الهولندي مارفيك تدريب منتخب الإمارات للمرة الثانية في ديسمبر 2020 خلفا للمدرب السابق الكولومبي لويس بينتو.

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