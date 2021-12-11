شباب الأهلي يتخطى الوصل ويعزز صدارة «السلة»

المصدر: جوني جبور ■ دبي

حقق فريق السلة في شباب الأهلي، انتصاراً مستحقاً على ضيفه الوصل، بفارق 19 نقطة، وبنتيجة «97-78»، في المباراة التي جمعتهما لحساب الجولة 12 من الدور التمهيدي في بطولة الدوري. وفي مباراة أخرى فاز الشارقة على النصر «88-67»، والبطائح على الوحدة «74-71».

وعزز شباب الأهلي صدارته للترتيب العام برصيد 23 نقطة، بفارق نقطتين عن ملاحقه الشارقة، وأكد البطائح جدارته في المركز الثالث برصيد 18 نقطة، بفارق النقطتين عن الوصل في المركز الرابع، وحافظ النصر والوحدة على شراكتهما في المركز الأخير برصيد 15 نقطة لكلٍّ منهما.

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