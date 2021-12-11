شباب الأهلي يتوج بطلاً لسباق نزوى للدراجات

المصدر: محمد أبوإسماعيل ■ الشارقة

فاز دراجو شباب الأهلي بالمراكز الثلاثة الأولى في سباق نزوى للدراجات الذي أقيم صباح أمس لمسافة 100 كم.

وسيطر شباب الأهلي، من خلال فوز عبدالله سالم ومحمد المنصوري وجابر المنصوري بالمراكز الثلاثة الأولى في السباق. وفي فئة تحت 23 عاماً، توج دراج نادي النصر أسامة السباهي. وفي نهاية السباق قام رئيس اتحاد الدراجات منصور بوعصيبة، بتكريم الفائزين الثلاثة في كل الفئات، في حين يستأنف الاتحاد سباقاته المحلية اليوم، بسباقات الناشئين والأشبال، وهي السباقات الدورية التي ينظمها الاتحاد أسبوعياً لزيادة قاعدة المشاركين والاحتكاك لتكوين منتخبات وطنية قوية.

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