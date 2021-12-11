التشيك وإيطاليا تتصدران «دولية دبي للمظلات».. وقبيسي بالعلامة الكاملة

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

تصدر منتخبا التشيك وإيطاليا (2) منافسات بطولة دقة الهدف، في ختام جولتي اليوم الأول من بطولة دبي الدولية للمظلات، التي تقام في نادي سكاي دايف دبي. وبلغت نتيجة إيطاليا والتشيك 4 سم، وحل ثالثاً منتخب روسيا بـنتيجة 6 سم. في المقابل حل المنتخب الوطني في المركز الخامس متساوياً مع ألمانيا برصيد 10 سم.

وتصدر منتخب إسبانيا مسابقة التزحلق على الماء «فري ستايل» برصيد 21 نقطة، تلاه في المركز الثاني منتخب كندا والنرويج برصيد 17 نقطة. وعلى صعيد الفردي تساوى في المركز الأول بعد أن حققوا العلامة الكاملة برصيد 100 نقطة، سبعة متسابقين، بينهم نجم المنتخب عبدالباري قبيسي.

من جانب آخر، تفقد العميد سيف مهير المزروعي، نائب رئيس لجنة تأمين الفعاليات بدبي، سير منافسات البطولة، والتي يشارك فيها 350 متسابقاً، يمثلون 29 دولة، وتستمر حتى 17 الجاري.

ورافقه خلال الزيارة، رئيس اتحاد الإمارات للرياضات الجوية رئيس اللجنة العليا المنظمة نصر حمودة النيادي. وتم خلال الزيارة الاطلاع على نقاط تأمين الموقع ومنطقة الهبوط للمظليين، وطريقة التحكيم وغرف الإسعاف وعلاج المصابين واستمع إلى شرح المدربين، والتقى الفريق البحريني للمظلات المشارك في البطولة. وقد أثنى المزروعي على الإمكانات المتوافرة، وعلى روعة التنظيم، وحيا الجهود المقدرة للجنة المنظمة واللجان الفرعية.

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