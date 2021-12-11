المنتخب الأولمبي لـ «الصالات» يبدأ معسكراً داخلياً

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

دشن المنتخب الوطني الأولمبي لكرة القدم للصالات، أول من أمس، معسكره الداخلي للفترة من 9 إلى 18 ديسمبر الحالي، ويستضيف تدريباته ناديا البطائح ومليحة، ويأتي هذا المعسكر في إطار استعدادات المنتخب للاستحقاقات المقبلة. ويخوض منتخبنا خلال هذا المعسكر مباراتين وديتين أمام نظيره منتخب المغرب الأولمبي يومي 17 و18 المقبلين على ملعب صالة البطائح. واختار الجهاز الفني والإداري للمنتخب خوض هاتين الوديتين أمام المنتخب المغربي الذي قدم مستويات جيدة خلال مشاركته مؤخراً في أولمبياد الأرجنتين، إضافة إلى كونه الرافد الرئيس لمنتخب المغرب الأول.

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