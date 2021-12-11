«دولي السباحة»: انتظروا حدثاً فريداً في أبوظبي النابضة بالحياة

المصدر: أبوظبي ■ الإمارات اليوم

ارتفعت درجة الترقب لانطلاقة بطولة العالم للسباحة للمسافات القصيرة (25 متراً) الخميس المقبل، في العاصمة أبوظبي، بصالة الاتحاد أرينا بجزيرة ياس، بمشاركة أبرز السباحين على مستوى العالم. وقال رئيس الاتحاد الدولي، حسين المسلم في تصريح صحافي: «انتظروا حدثاً فريداً في أبوظبي النابضة بالحياة، بكل تأكيد سيكون حدثاً فريداً لاسيما وأن التجمع كبير وفريد من نوعه لرياضات الألعاب المائية في مكان واحد في أبوظبي»، مشيراً إلى أن الأنظار ستكون مسلطة على السباحة في الأحواض القصيرة، بمشاركة نخبة السباحين من حول العالم.

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