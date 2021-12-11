«مبكر» ينتزع لقب الشوط الرئيس في السباق الرابع لـ «ميدان»

المصدر: جوني جبور ■ دبي

خطف الجواد «مبكر» بشعار «شادويل»، وإشراف المدرب دووغ واطسن، نجومية السباق الرابع لنادي دبي لسباق الخيل، الذي أقيم، أول من أمس، على مضمار ميدان العالمي، عقب فوز الجواد البالغ من العمر خمس سنوات، وبقيادة الفارس دين أونيل، بلقب الشوط الرابع والرئيس «موانئ دبي العالمية - الإمارات للسرعة»، البالغة جوائزه 110 آلاف درهم، وامتد لمسافة 1200 متر رملي، وخصص لخيول الثلاث سنوات، فما فوق ضمن الفئة «المشروطة».

واشتمل السباق على ستة أشواط، رعتها «موانئ دبي العالمية» بإجمالي جوائز بلغ 532 ألف درهم، ونافس على ألقابها 52 من نخبة الجياد المحلية والدولية.

كما سجل السباق، تحقيق «شادويل» الثنائية، بعد فوز الجواد «مقرب» بإشراف المدرب مصبح المهيري، بلقب الشوط الخامس.

وفي باقي النتائج، افتتحت المهرة «شهامة» بشعار «كيه إتش كيه»، وإشراف المدرب فوزي ناس وقيادة أدري دي فريز، أولى الانتصارات، بفوزها بالشوط الأول، قبل أن يذهب لقب الشوط الثاني لمصلحة المهرة «المروم» المملوكة لإسطبلات الراشد، بإشراف المدرب بوبات سيمار وقيادة الفارس شون كيران.

وتمكن «صنديد» بشعار مصعب الريس وعلي الشاوي، وإشراف المدرب دووج واتسون، وقيادة الفارس باتريك دوباس، في انتزاع لقب الشوط الثالث، قبل أن يسدل الستار في الشوط السادس والختامي، عن فوز الجواد «ديسكوفري آيلاند» لمحمد خليل أحمد، وإشراف المدرب بوبات سيمار وقيادة الفارس تاغ أوشيه.

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