معسكر إعداد في القاهرة لأبطال «زايد العليا»

المصدر: أبوظبي ■ وام

استضاف المركز الأولمبي لتدريبات المنتخبات المصرية بالقاهرة على مدى أسبوعين، معسكر إعداد فريقي كرة القدم داخل الصالات من فئة الصم بناديي العين وأبوظبي، التابعين لمؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، وذلك في إطار الاستعداد لخوض غمار منافسات الموسم الرياضي 2021/ 2022 الحافل بالاستحقاقات والذي ينطلق غداً بمباريات دوري كرة القدم للصم، حيث تقام أولى المباريات الرسمية بين ناديي العين لأصحاب الهمم وأبوظبي لأصحاب الهمم، على صالة الأول.

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