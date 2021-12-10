لقاء إماراتي - سعودي في نصف نهائي "غرب آسيا" للشباب.. وهذا توقيته

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

يواجه المنتخب الوطني الإماراتي للناشئين، السبت، شقيقه المنتخب السعودي (الساعة 19:45 بتوقيت الإمارات)، على استاد الأمير محمد بن فهد في مدينة الدمام السعودية ضمن الدور نصف النهائي لبطولة غرب آسيا الثامنة للناشئين، وتسبق هذه المباراة مواجهة منتخبي اليمن وسورية الساعة الرابعة عصراً في الدور ذاته.

وكان أبيض الناشئين نجح في خطف أولى بطاقات التأهل للدور نصف النهائي بعد تحقيقه العلامة الكاملة في دور المجموعات، وتصدره المجموعة الثانية برصيد 6 نقاط حصدهم من الفوز على منتخبي سوريا في الجولة الأولى بنتيجة ( 4 – 1 ) وعلى فلسطين في الجواة الثانية بنتيجة (2 – صفر) على التوالي، ليلتقي نظيره منتخب السعودية الشقيق الذي تأهل بعد صدارته للمجموعة الأولى برصيد 6 نقاط أيضاً من فوزه على منتخبي لبنان والعراق بنتيجة ( 2 - 1) و (3 – 0) على التوالي.

وأختتم المنتخب تحضيراته لمواجهة الغد بأداء حصه تدريبية مساء اليوم على الملعب الفرعي لاستاد النهضة في الدمام ، حرص خلالها الجهاز الفني والإداري للمنتخب تحت قيادة المدرب الإسباني ألبيرتو جونزاليز على الوقوف والاطمئنان على جاهزية جميع اللاعبين ، وطبق خلالها بعض الجمل والخطط التكتيكية.

من جهته، أعرب ألبيرتو جونزاليز مدرب المنتخب عن ثقته الكاملة في لاعبي المنتخب وفي قدراتهم على تحقيق نتيجة إيجابية تسهم في الوصول للمباراة النهائية للبطولة ، وتحدث معهم خلال الاجتماع الذي عقده قبل مران اليوم ، وطالبهم بالاستمتاع بلعب كرة القدم في المباراة دون أي ضغوطات.

ووفقاً لنظام البطولة، يتأهل الفائزان من مباراتي الدور نصف النهائي إلى المباراة النهائية المقرر لها يوم الإثنين المقبل الموافق 13 ديسمبر في الساعة الثامنة إلا الربع مساءً، على استاد الأمير محمد بن فهد في مدينة الدمام.

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