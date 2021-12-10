285 لاعباً ولاعبة يخوضون تحدي كأس رئيس الدولة لاختراق الضاحية في «كورنيش كلباء»

المصدر: سيد مصطفى ■ دبي

يستضيف «كورنيش» مدينة كلباء، ظهر اليوم، بطولة كأس رئيس الدولة لاختراق الضاحية للرجال والسيدات والشباب والشابات والناشئين والناشئات والأشبال (بنين وبنات)، والتي ينظمها اتحاد ألعاب القوى، بالتعاون مع نادي كلباء، بمشاركة 285 لاعباً ولاعبة، يمثلون 14 نادياً، هي شباب الأهلي، العين، دبا الحصن، الفجيرة، الشارقة، حتا، الحمرية، فلج المعلا، الإمارات، خورفكان، البطائح، مليحة، اتحاد كلباء والشارقة لرياضة المرأة.

وتعتبر بطولة الكأس الثالثة في موسم «أم الألعاب»، بعد بطولتي الدولة الفردية والفرقية في حديقة الورقاء بدبي و«شاطئ القرم» في أم القيوين، بالتميز التنظيمي والمشاركة الكبيرة من الأندية واللاعبين. وقال رئيس اتحاد ألعاب القوى، الدكتور محمد عبدالله المر في تصريح صحافي: لا خاسر في البطولة الغالية على قلوب الجميع، حيث تقام وسط أجواء مفعمة بالتفاؤل والتحدي لمستقبل مشرف ومشرق لهذه اللعبة.

وأوضح المر أن الشيء الجيد والمهم في هذه الفترة هو حجم وقوة التعاون والتفاهم بين الاتحاد والأندية لوضع جميع الترتيبات التي تعزز التطور الفني المطلوب للاعبين، والحرص على كل ما يعزز رفع قدراتهم.

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