«الأولمبياد الخاص» يطلق فعالياته الرياضية للشهر الجاري

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

يختتم الأولمبياد الخاص الإماراتي برامجه لهذا العام بإطلاق حزمة من الفعاليات في مختلف أنحاء الدولة خلال الشهر الجاري، تشمل مسابقات السباحة والبولينغ وكرة القدم والبوتشي، وذلك بالتعاون مع عدد من الأكاديميات الرياضية المتخصصة بالدولة، لفتح آفاق جديدة لخدمة اللاعبين من أصحاب الهمم من خلالها. ومن الفعاليات الأخرى أيضاً، إطلاق أول مسابقة للرياضات الإلكترونية بالأولمبياد الخاص، بجانب أنشطة أخرى.

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